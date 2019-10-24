  • Дворец единоборств появится на «Международной» в Петербурге

    24 октября 2019, 12:59

    Ольга Ситникова

    У станции метро «Международная» в Санкт-Петербурге появится Дворец для всех видов единоборств, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на главу Фрунзенского района Константина Серова.

    По словам главы, дворец займет пустующую от строительства станций Фрунзенского радиуса площадь.

    «Пришлось столкнуться с интересами коммерческих структур, которые хотели построить очередной торговый центр. Я выслушал немало критики от бизнеса, которому отказали. Надеюсь, что город поддержит наш проект», — заявил Константин Серов.

    Он также отметил, что в настоящее время в районе нет подобного спортивного объекта, который станет центром спорта, культуры и досуга.

    «Когда я занял пост главы Фрунзенского района, то столкнулся с тем, что здесь нет своего Дворца культуры, многие мероприятия проходят в здании районной администрации. Надеюсь, в следующем году при поддержке городского правительства мы сможем решить вопрос со строительством дворца», — объяснил глава района.

    Тем не менее, пока окончательное решение по поводу участка во Фрунзенском районе не принято.