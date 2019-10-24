Дворец единоборств появится на «Международной» в Петербурге

По словам главы, дворец займет пустующую от строительства станций Фрунзенского радиуса площадь.

«Пришлось столкнуться с интересами коммерческих структур, которые хотели построить очередной торговый центр. Я выслушал немало критики от бизнеса, которому отказали. Надеюсь, что город поддержит наш проект», — заявил Константин Серов.

Он также отметил, что в настоящее время в районе нет подобного спортивного объекта, который станет центром спорта, культуры и досуга.

«Когда я занял пост главы Фрунзенского района, то столкнулся с тем, что здесь нет своего Дворца культуры, многие мероприятия проходят в здании районной администрации. Надеюсь, в следующем году при поддержке городского правительства мы сможем решить вопрос со строительством дворца», — объяснил глава района.

Тем не менее, пока окончательное решение по поводу участка во Фрунзенском районе не принято.