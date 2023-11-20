Общество 20 ноября 2023, 09:24 Дворец бракосочетания на ВДНХ открыли после ремонта Обновленный после ремонта Дворец бракосочетания на ВДНХ вновь открыли Freepik

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Дворец бракосочетания на ВДНХ открыли после ремонта в Москве. В нем поженились уже более 200 пар. Об этом сообщило РИА «Новости».

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева подчеркнула, что дизайн внутри Дворца бракосочетания на ВДНХ масштабно изменили, сделав упор на обновление торжественной зоны.

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По ее словам, ЗАГС находится в историческом павильоне 1930-х годов, поэтому реставраторы старались найти баланс в стиле, чтобы старинные элементы сочетались с современным дизайном. Торжественная часть дворца окрашена в бежевые оттенки с акцентными элементами в голубых и синих тонах.

«Кроме того, работы по обновлению дворца спланировали таким образом, что мы не приостанавливали проведение торжественных церемоний», — подчеркнула Уханева.

Более 200 пар уже законно оформили свои отношения в благоустроенном Дворце бракосочетания на ВДНХ.

Во всех офисах МФЦ за два года работы москвичам предоставили около миллиона услуг ЗАГСов.