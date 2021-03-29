Двор без машин, лес за окном и столичная прописка: как найти идеальную квартиру?

Ведущий программы «Люди дела» Александр Молочко отправился на поиски идеального жилья. Критериев немало: новостройка, красивый вид из окна и богатая инфраструктура. Все лайфхаки при выборе квартиры — в нашем материале.

Чаще всего мы ищем ее на сайтах, прислушиваемся к советам друзей, а иногда и вовсе просто заглядываемся на улице — да, это все про поиски идеальной квартиры. Что делать, если хочется быть недалеко от событий, но при этом иметь под домом лес и парк? Мы нашли подходящий вариант.

Лес за окном и столичная прописка

«Новые Ватутинки» — это сразу четыре микрорайона. Два из них, «Центральный» и «Десна», с современными многоэтажками, также есть и малоэтажные дома. Стройку начали еще в 2011 году, когда еще не было такого понятия, как Новая Москва. Сегодня в «Новых Ватутинках» построено уже более 100 жилых домов и проживает около тридцати тысяч жителей. Это один из ярких примеров комплексного освоения территории в Новой Москве.

Параллельно с жилыми метрами возводят детские сады, школы, торговые центры и поликлиники. Стройку района начинали с главного — возвели инженерные коммуникации. Тут есть полноценный газовый котельный комплекс, водозаборный узел и очистные сооружения. Все это помогает вводить в эксплуатацию дома в максимально короткие сроки.

Транспортная доступность

В 2023–2024 году в районе запланировано начало работы новой Троицкой линии метрополитена. В планах — открытие двух станций метро: «Десна» и «Десеновское», а пока что добраться до микрорайона можно автобусом, курсирующим до поздней ночи.

Каждые 5-10 минут, можно доехать до четырех станций метро: «Теплый Стан», «Коммунарка», «Ольховая», «Бульвар Адмирала Ушакова». Что касается дорог автомобильных, сейчас строится хорда, которая соединит Киевское и Калужское шоссе.

Двор без машин и экопарковки

Для автомобилей жителей и их гостей предусмотрены подземные паркинги, многоэтажный паркинг, плоскостная автопарковка на въезде в район и гостевые эко-парковки недалеко от дома.

Источник фото: телеканал «360»

Увидел, купил и переехал

Еще одна особенность — квартиры в «Новых Ватутинках» продаются с готовым ремонтом. То есть никакого перфоратора от соседей — остается только купить мебель и можно сразу переезжать. О том, какую квартиру выбрал Александр Молочко — смотрите в нашем видео.

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