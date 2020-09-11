С 1998 года законодательство регулирует цены за 100 граммов или за килограмм, или за единицу товара. Продавец использует ценник за единицу товара, так как это урегулировано на уровне права.

«Но у нас вопрос в самом производителе. Конечно, производитель находит лазейки. Самая знаменитая лазейка после отмены обязательных ГОСТов и переходов на технические условия (ТУ) — ухудшение качества продукта. Объем остается тот же, но используются более дешевые ингредиенты», — объяснил Ульянов.

Он считает само предложение с добавлением второго ценника правильным. Эта инициатива позволит потребителю сэкономить деньги и время. К тому же, некоторые торговые сети уже внедряют такие ценники с указанием не только стоимости единицы товара, но и его веса.

Ранее Союз потребителей России предложил указывать стоимость не только упаковки, но и единицы веса или объема — литра или килограмма. Производители больше не смогут искать уловки и менять объемы продуктов в упаковках. Например, наливать в одну бутылку 900 миллилитров молока, а не на литр.