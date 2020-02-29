Двойные стандарты «европейской Украины». Политолог объяснил отказ от празднования 9 Мая

Украина не будет праздновать День Победы, заявил глава МИД Вадим Пристайко. Вместо этого он предложил всех простить. В России заявление Киева посчитали как минимум странным.

«Нет, мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В Москве считают, что такое заявление из столицы страны, которая вместе с остальным советским народом ковала победу над фашизмом в 1941–1945 годах, звучит странно.

«Не очень подходящее заявление для страны, которая участвовала в составе СССР в войне против нацистской Германии. Это позиция украинской элиты — делать все не так, как делают другие, а также это отказ от советского наследства. Когда Украина борется за то, чтобы получить что-то от бывшего СССР финансово, тогда они признают, что были в Советском Союзе. А когда доходит до такого, это совершенно непонятное отношение, которое показывает, куда на самом деле переметнулась Украина», — объяснил советский и российский историк, политолог Валерий Любин.

Заявление Киева о том, что пора всех простить, — это показатель того, что в Киеве очень хотят примкнуть к Европе и тем силам, которые такие заявления транслируют, добавил ученый. По его мнению, на Украине вроде бы теперь новое руководство, а заявления звучат старые.

«Помню фразу, которую сказал Кучма в свое время, — что они создали Украину, а теперь пора создать украинцев. Надо создать нацию. Для украинской элиты это норма, а для населения — вряд ли», — заключил Любин.