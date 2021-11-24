Двойной удар: как защититься от сочетанного заболевания COVID-19 и другой ОРВИ

Новая волна заболеваемости ковидом накрыла страну. Но не стоит забывать, что опасность таят и другие острые респираторные инфекции, которые и ранее доставляли немало хлопот. Особенно внимательно необходимо отнестись к вероятности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом, что может быть смертельно опасно.

COVID-19 и грипп в чем-то схожи, но все же это разные инфекции. Они используют одинаковые способы распространения — преимущественно воздушно-капельным путем. Но также можно заразиться при контакте и через загрязненные инфекцией поверхности (так называемые фомиты). Сходство имеет и картина заболевания, иногда легко спутать симптомы, но все же грипп и COVID-19 — две совершенно разные инфекции, у которых разные возбудители, симптоматика и течение.

Возбудитель гриппа передается очень быстро. Чаще всего инкубационный период составляет от считаных часов до пары дней. Человек, заболевший гриппом, заразен в первые три-пять дней болезни.

Время от заражения до появления симптомов при ковиде значительно больше — от четырех до шести дней, а иногда и дольше. При этом человек является носителем вируса SARS-CoV-2 еще за один-четыре дня до появления симптомов болезни. К тому же, несмотря на то, что оба вируса имеют похожую симптоматику, доля тяжелых и критических случаев при ковиде значительно больше, чем при гриппе. По данным научных исследований, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими подключения терапии кислородом, в 5% случаев требуется искусственная вентиляция легких.

Массово наблюдаются случаи так называемого двойного инфицирования — когда больной одновременно переносит и грипп, и COVID-19. Это состояние чрезвычайно опасно для самих пациентов, особенно из групп риска, с хроническими патологиями. Но опасность такие больные представляют и для окружающих. К примеру, ковид-тестирование человека, ранее заразившегося гриппом, не покажет SARS-CoV-2. Инфицированный продолжит распространять коронавирус.

Китайские ученые опубликовали научную статью об этом, в которой детально описали состояние пациента, зараженного обоими патогенами. В ходе исследования три теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. При этом высокоточный метод ПЦР-диагностики выявил у него грипп типа А. Однако медиков смутили явные признаки вирусной пневмонии, которые были видны на рентгеновских снимках. Оказалось, что мужчина болен двумя инфекциями сразу.

Китайские ученые сделали вывод, что COVID-19 может быть диагностирован не во всех случаях из-за ложноотрицательных результатов проб, взятых из верхних дыхательных путей. Поэтому инфекционисты советуют проверять заболевших на обе инфекции, чтобы как можно раньше начать терапию.

До этого ученые из медцентра Стэнфорда подтвердили, что люди, заболевшие ОРВИ, могут заразиться и коронавирусом. Исследователи изучили 562 истории болезни пациентов с подозрением на COVID-19. Выяснилось, что 20% заболевших ковидом также были заражены и другими респираторными инфекциями. Поразительно, но 10% госпитализированных с обычной простудой или гриппом оказались больны и COVID-19. То же самое касается и широко распространенного в популяции гриппа.

Российские специалисты считают, что двойное инфицирование не редкость.

«Сочетанные вирусные инфекции известны с 50-х годов прошлого века. Для респираторных заболеваний это обычное явление — их больше, чем моноинфекций», — заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Врач-диагност Анна Сафонова отметила, что в ее практике у пациентов наблюдался не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы, способные вызвать пневмонию. Сафонова рассказала, что к сочетанному заболеванию несколькими инфекциями следует относиться серьезно, поскольку это провоцирует тяжелое течение болезни. По словам врача, сегодня в лабораториях выявляется множество парагриппов, далеко не всегда диагностируется чистый коронавирус.

«Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — объяснила медик.

Слова Сафоновой подтвердила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова. Она напомнила, что медики и в допандемийное время достаточно часто видели, когда человек заражался несколькими инфекциями. Поэтому нельзя утверждать на 100%, что, заразившись острой респираторной вирусной инфекцией, невозможно заболеть ковидом.

По словам доктора Малинниковой, иммунная система выполняет функции борьбы с вирусами. Человек обладает врожденным и приобретенным иммунитетом, в том числе и функцией выработки интерферона. Но часто интерфероны и антитела вырабатываются в недостаточном количестве. Особенно когда организм ослаблен стрессом, не совсем здоровым образом жизни, сезонными факторами — холодами, промозглой погодой. Помимо этого, SARS-CoV-2 сам угнетает выработку интерферонов. Это значит, что организму нужна помощь в поддержании и сохранении нормального уровня интерферонов для эффективной борьбы с вирусом. Тогда на помощь организму приходят индукторы интерферонов, такие как «Амиксин».

Противовирусный препарат прямого действия «Амиксин» стимулирует выработку организмом человека интерферонов — особого типа белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса, некоторые бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения. Интерфероны активируют определенные клеточные белки, блокирующие репликацию вируса. Противовирусный эффект интерферонов обусловлен активацией целого каскада реакций противовирусной направленности.

Источник фото: телеканал «360»

«Амиксин» — единственный препарат в своем классе, который активирует все четыре типа интерферонов: альфа, бета, гамма, лямбда. Максимальное значение насыщения организма интерферонами наблюдается уже в первые 24 часа после приема «Амиксина», то есть препарат работает в полную силу даже в первые сутки приема.

Класс препаратов, к которым относится «Амиксин», включен в новейшую, тринадцатую версию методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Курс препарата довольно короткий, но эффективный — всего шесть таблеток, что крайне удобно. При этом препарат совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний, а также симптоматическими средствами.

По словам ученых, пандемия пойдет на спад после формирования коллективного иммунитета. А пока следует вакцинироваться, профилактироваться лекарственными препаратами и незамедлительно приступать к лечению при первых симптомах респираторного заболевания.