«Двойной обман»: в Сети решили снова нажиться на жертвах киберперступников

Интернет-мошенники взялись за людей, которые однажды уже попались на их удочку. В Сети получила распространение афера «Двойной обман». Потерявшим из-за киберпреступников деньги звонят и предлагают получить компенсацию. И человек снова остается с носом.

На схему обратили внимание специалисты компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности. Об этом сообщил сайт РБК.

Жертвам злоумышленников обещают вернуть потерянные средства за участие в фейковых опросах, give away или лотереях. Иногда играют на тратах, связанных с покупкой иностранных товаров — лекарств, БАДов, одежды, обуви, продуктов и так далее. В этом случае речь идет о «возврате» НДС.

Используется и рассылка в социальных сетях, и мессенджеры, и почта. Порой доходит до того, что мошенники клонируют популярные СМИ. В итоге они выясняют персональную информацию человека, в том числе и данные по банковским картам.

Одним из мошеннических ресурсов является так называемая международная служба «Единый центр возвратов» (ЕЦН). Она напрямую связана с целой сетью сайтов — более чем 170 доменных имен зарегистрированы на одно и то же лицо. Работает в Сети и «Национальное лотерейное содружество»: здесь обещают выплатить страховку за «недобросовестную деятельность организаторов лотерей».

Зачастую сайты, которые используют киберпреступники, зарегистрированы в доменной зоне.xyz, а не в.ru. Так ресурс дольше остается незаблокированным.