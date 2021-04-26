Двойняшки с ДЦП из Волгограда смогут радоваться жизни благодаря регулярной реабилитации

Двум маленьким жителям Волгограда нужна помощь неравнодушных людей. Десятилетним брату и сестре необходима регулярная реабилитация — так они смогут узнать радости нормальной жизни.

Гоша и Саша родились раньше срока, на 33-й неделе. Дети живут с ДЦП, эпилепсией и задержкой психомоторного развития. Практически ежедневно они занимаются со специалистами: благодаря этому тяжелые заболевания хотя бы немного отступают.

После систематической реабилитации 10-летняя Саша стала увереннее держать голову. Гоша научился переворачиваться. У обоих ребят улучшилась речь — занятия помогают им пополнить словарный запас. Простые вещи даются брату и сестре нелегко, но вместе им не страшны никакие трудности.

Прерывать их ни в коем случае нельзя, иначе все усилия будут напрасными. Средств у многодетной семьи Алтыновых нет. На реабилитацию Гоши и Саши необходимо собрать 480 000 рублей. Давайте поддержим этих прекрасных детей.

Помочь брату и сестре можно на сайте фонда «Мои друзья» или отправив сообщение на короткий номер 7715 со словом: ДРУЗЬЯ 500.