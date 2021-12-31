Двойника Марден Дитрих обнаружили в колонии под Петербургом

Победительницей конкурса двойников Марлен Дитрих в исправительной колонии в Тосненском районе Ленобласти стала медсестра Виктория. Шоу провели в честь 120-летия со дня рождения всемирно известной актрисы. Информация об этом была обнародована в четверг, 30 декабря.

«Эта актриса — одна из тех людей, которые являлись независимым человеком по жизни. Она меня вдохновляет. В каких-то моментах она не следовала моде, она ее задавала. Она мне очень импонирует как человек, поэтому я выбрала ее», — рассказала победительница.

Источник фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Всего в конкурсе приняли участие восемь заключенных. Им следовало подобрать костюмы и макияж, которые были бы похожими на реальные наряды актрисы. Их восстанавливали по ее фотографиям, чтобы образ Марлен Дитрих удалось передать максимально точно, сообщили «Известия».

Медсестра Виктория поделилась, что лично для нее победа в конкурсе стала маленьким личным достижением. Конкурсы, подобные этому, дают возможность развития и реализации в творчестве. Для такого места, как исправительная колония, по мнению Виктории, это особенно важно. Она добавила, что в следующем году собирается подавать документы в университет, чтобы получить высшее образование.