Двойник Зеленского придумал вопрос для президента Украины

Журналисты НТВ пригласили на съемки программы «Центральное телевидение» «двойника» президента Украины Владимира Зеленского Умида Исабаева. Как две капли воды похожий на главу украинского государства автомаляр придумал вопрос для украинского лидера.

«Почему вы на меня похожи?» — спросил бы Исабаев у Зеленского, представься ему такая возможность.

Двойника обнаружили в московском метро. Теперь, когда о необычайном сходстве узнал весь мир, с Исабаевым часто просят сфотографироваться. Но автомаляр не берет за это деньги и зарабатывает на жизнь своим ремеслом. Однако, как заявил сам двойник, он при случае запросто подменил бы Зеленского — что на сцене, что на посту главы украинского государства.

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«Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — перечислил Исамбаев главное свое сходство с Зеленским.

Правда, по словам москвича, он не на все готов пойти, случись ему подменять украинского главу. Исабаев, например, наотрез отказался есть свинину — это значит, что «двойника» могут вычислить по отказу от сала с цыбулею в меню.