Двойник Зеленского придумал вопрос для президента Украины
«Почему вы на меня похожи?» — спросил бы Исабаев у Зеленского, представься ему такая возможность.
Двойника обнаружили в московском метро. Теперь, когда о необычайном сходстве узнал весь мир, с Исабаевым часто просят сфотографироваться. Но автомаляр не берет за это деньги и зарабатывает на жизнь своим ремеслом. Однако, как заявил сам двойник, он при случае запросто подменил бы Зеленского — что на сцене, что на посту главы украинского государства.
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«Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — перечислил Исамбаев главное свое сходство с Зеленским.
Правда, по словам москвича, он не на все готов пойти, случись ему подменять украинского главу. Исабаев, например, наотрез отказался есть свинину — это значит, что «двойника» могут вычислить по отказу от сала с цыбулею в меню.