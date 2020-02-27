«Двойник» Путина из Comedy Club не поверил в существование других двойников

Актер из Comedy Club Дмитрий Грачев не верит в двойников президента России Владимира Путина. А если бы двойником предложили стать ему, отказался бы.

«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос», — сказал артист. Его слова привела «Газета.Ру».

Актер, ставший популярным в основном благодаря пародиям на президента России, выразил мнение, что слухи могут ходить какие угодно. Они не отражают реальной ситуации.

Путин ранее объявил, что у него нет двойника и никогда не было, но такие предложения поступали и серьезно рассматривались. Так президент России прокомментировал популярный запрос в поисковиках «Путин двойник доказательства».

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — признался российский лидер.

По его словам, в самом начале его президентской карьеры действительно, звучали предложения подумать о двойнике. Например, чтобы по опасным местам отправлялся не сам глава государства, а двойник. Но позже от этой идеи отказались и Путин везде ездил сам. Таким образом, в 20-летнем споре о двойниках точку поставил сам российский лидер.