Двоим обвиняемым вынесен приговор за хищения на космодроме «Восточный»

Ставропольский суд приговорил двух подозреваемых по делу космодрома «Восточный» к пяти и шести годам колонии. Их признали виновными в похищении свыше 250 миллионов рублей при строительстве космодрома в Амурской области.

Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города на официальном сайте.

«Толстиков А.В. и Карташов И.Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрате, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», — сказано в заявлении суда.

Отмечается, что Толстикова суд приговорил к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250 тысяч рублей. Карташову назначено наказание в виде шести лет в колонии общего режима с такой же суммой штрафа.

В сообщении также говорится, что с осужденных солидарно взысканы 252,6 миллиона рублей «в счет возмещения материального ущерба».

«Приговор не вступил в законную силу, находится на стадии апелляционного обжалования», — отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что для проверки достоверности всех смет по завершению строительства на «Восточном» Роскосмосу необходимо 254,7 миллиона рублей.