Двоих мужчин осудят за нападение на полицейских в Курганской области

В Курганской области перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвинили в ранении полицейских и попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В сентябре прошлого года правоохранители пресекли деятельность двоих мужчин, которые оборудовали тайники с наркотиками для последующей продажи. Во время задержания они оказали полицейским вооруженное сопротивление и ранили двух стражей правопорядка. Обвиняемые могут провести за решеткой всю жизнь.