Двое жителей Александрова получили сроки за организацию подпольного казино

Суд Александрова вынес приговор двоим местным жителям, которые организовали в городе нелегальное казино. Женщина получила три года условного срока, а мужчина — два. Об этом написал «Царьград».

В результате проверки все игровое оборудование, 28 компьютеров, а также другие техсредства и павильон, предназначенные для проведения азартных игр, были изъяты. Также осужденные лишись более 10 миллионов рублей, заработанных в казино.

На три легковых автомобиля мужчины наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.