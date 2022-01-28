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    28 января 2022, 15:16

    Двое жителей Александрова получили сроки за организацию подпольного казино

    Оксана Лавнюженко

    Суд Александрова вынес приговор двоим местным жителям, которые организовали в городе нелегальное казино. Женщина получила три года условного срока, а мужчина — два. Об этом написал «Царьград».

    В результате проверки все игровое оборудование, 28 компьютеров, а также другие техсредства и павильон, предназначенные для проведения азартных игр, были изъяты. Также осужденные лишись более 10 миллионов рублей, заработанных в казино.

    На три легковых автомобиля мужчины наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.