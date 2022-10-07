Двое россиян на лодке сбежали от мобилизации на Аляску | 360°

Все новости
Спецоперация
07 октября 2022, 10:08
Житель Херсонской области рассказал, как при обстреле ВСУ погибли его жена и дочь
Подмосковье
07 октября 2022, 10:06
Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой
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Спецоперация
07 октября 2022, 10:01
Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца
Спецоперация
07 октября 2022, 10:01
ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов
Подмосковье
07 октября 2022, 10:00
Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке
Подмосковье
07 октября 2022, 09:54
Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации
Происшествия
07 октября 2022, 09:49
Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей
Спецоперация
07 октября 2022, 09:48
ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области
Мир
07 октября 2022, 09:45
Зеленского предложили изолировать от общества