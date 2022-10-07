Двое россиян на лодке сбежали от мобилизации на Аляску | 360°

Общество 07 октября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Двое россиян на лодке сбежали от мобилизации на Аляску Двое россиян приплыли на лодке из Чукотки на Аляску, спасаясь от мобилизации unsplash

Читать 360tv в

Двое россиян, спасаясь от частичной мобилизации, проплыли на небольшой лодке более 400 километров по Берингову морю и достигли Аляски. Об этом написал портал Alaska’s News Source.

О том, что иностранные граждане приплыли к острову Святого Лаврентия, сообщили власти Гамбелла (штат Аляска). Мужчины рассказали местным жителям, что прибыли из Эвгекинота Чукотского автономного округа. «Гостей» задержали. Вначале их поместили в центр общественной безопасности в Гамбелле, затем увезли в Анкоридж.

Реклама

С россиянами беседуют представители федерального министерства внутренней безопасности. Что будет с ними дальше и разрешат ли им остаться в Соединенных Штатах, пока неизвестно. Таможенным и пограничным службам предстоит определить «допустимость въезда данных лиц» в Соединенные Штаты, отметили СМИ.

Реклама

Губернатор штата Аляска Майкл Данливи признался, что ситуация стала для него сюрпризом, и предположил, что это единичный случай — наплыва россиян не будет.

1 0 0 0 0 0