Двое попытались сжечь чучело Добровинского у Пресненского суда

Возле здания Пресненского суда в Москве, где зачитывают приговор актеру Михаилу Ефремову, неизвестные решили устроить магический ритуал. Они хотели сжечь чучело с прикрепленным к нему фото адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Полицейские задержали двух человек, которые пытались имитировать обряд черной магии. Об этом сообщил ТАСС. Огонь удалось быстро потушить, задержанных проводили в полицейский автобус. После этого на том же месте появился шаман с бубном.

Михаилу Ефремову должны вынести приговор по делу о смертельном ДТП с его участием. Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Джип актера влетел в грузовой фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. На утром мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Проведенная после ДТП экспертиза показала, что Ефремов сел за руль пьяным. В его крови также нашли следы наркотиков, среди которых был кокаин. Артиста обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Гособвинение попросило для Ефремова 11 лет колонии. На оглашение приговора он явился без вещей.