Двое подростков решили уйти от родителей из-за побоев

В Москве двое детей пришли в поликлинику и попросили забрать их из семьи из-за побоев. В Следственном комитете начали проверку.

К медикам обратились 15-летняя девочка и ее 14-летний брат, сообщило издание Baza. Дети рассказали, что их регулярно избивают родители. На место вызвали полицию. При осмотре у подростков нашли синяки и ушибы, у девочки также диагностировали сотрясение мозга. Обоих подростков положили в больницу.

По данным РЕН ТВ, дети живут на северо-западе столицы, в районе Щукино.

Как уточнила Baza, родители подростков написали заявление в полицию на сотрудников органов опеки. Они обвинили служащих в том, что те настраивает несовершеннолетних против отца с матерью. Избиение детей их родители отрицают.

«По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — заявили в столичном главке СК.