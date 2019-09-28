  • Двое пьяных дебоширов задержали вылет самолета в Домодедово

    28 сентября 2019, 12:47

    Нина Петлинова

    Самолет, который готовился вылететь в Минеральные воды из аэропорта Домодедово был вынужден вернуться на стоянку. На борту устроили дебош два пьяных пассажира, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    «В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров», — заявила она.

    Актер Максим Аверин не стал извиняться за дебош на борту

    Подробнее

    Она пояснила, что 44-летний житель Санкт -Петербурга начал курить на борту самолета. В это время другой пассажир, 40-летний житель Северной Осетии попытался проникнуть в кабину пилотов, при этом ругаясь матом. На замечания членов экипажа и пассажиров никто из дебоширов не реагировал. В результате их передали сотрудникам полиции, которые доставили мужчин в дежурную часть.

    Правоохранители провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что оба пассажира были пьяны. Одного из задержанных привлекли к административной ответственности за курение в самолете. Против второго — возбудили уголовное дело за хулиганство.