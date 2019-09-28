Двое пьяных дебоширов задержали вылет самолета в Домодедово

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров», — заявила она.

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Она пояснила, что 44-летний житель Санкт -Петербурга начал курить на борту самолета. В это время другой пассажир, 40-летний житель Северной Осетии попытался проникнуть в кабину пилотов, при этом ругаясь матом. На замечания членов экипажа и пассажиров никто из дебоширов не реагировал. В результате их передали сотрудникам полиции, которые доставили мужчин в дежурную часть.

Правоохранители провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что оба пассажира были пьяны. Одного из задержанных привлекли к административной ответственности за курение в самолете. Против второго — возбудили уголовное дело за хулиганство.