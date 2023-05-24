Общество 24 мая 2023, 02:06 Двое мужчин занялись сексом посреди улицы в Смоленске Полиция Смоленска задержала двоих мужчин, занимавшихся сексом на улице города Pxhere

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В Смоленске двое мужчин занялись сексом прямо посреди оживленной улицы на глазах случайных прохожих. Действия мужчин попали на видео. Об случившемся очевидцы сообщили в соцсетях.

Все произошло на улице Николаева. Как отмечается, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители задержали мужчин. Один из них рассказал, что в пьяном состоянии переспал с другим мужчиной в общественном месте. Второй задержанный пообещал, что подобное больше не повторится, отметил сайт Smolensk-i.ru.

Ранее жительница Дзержинского снимала на видео свои занятие сексом с сожителем на глазах у 11-летнего сына. Как сообщил источник «360», женщина стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Ее вместе с сожителем задержали. Позже суд арестовал женщину на два месяца. Фигурантке 41 год, она нигде не работает, судимостей не имеет. Как рассказали «360» соседи семьи, мать женщины не поддерживает общение со своей дочерью и не участвует в воспитании внука. Якобы по этой причине ребенок часто оставался на продленке.