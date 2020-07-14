Двое мужчин попали в реанимацию в результате избиения во Всеволожске
Задержан мужчина, который избил двух человек во Всеволожске. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник оказался безработным местным жителем. На момент задержания он был пьян. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.