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    14 июля 2020, 17:51

    Двое мужчин попали в реанимацию в результате избиения во Всеволожске

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина, который избил двух человек во Всеволожске. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленник оказался безработным местным жителем. На момент задержания он был пьян. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.