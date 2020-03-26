Двое инфицированных коронавирусом обнаружены в ХМАО
Коронавирус зафиксировали в ХМАО еще у двоих туристов из Европы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Все предыдущие случаи в регионе также были выявлены у пациентов, прибывших из-за границы. Глава Роспотребнадзора ХМАО Майа Соловьева рассказала, что новые больные «прибыли в округ из-за рубежа» и «были под наблюдением врачей» с самого начала.
По данным департамента здравоохранения, состояние новых пациентов удовлетворительное, смертельной опасности нет.