Двое детей погибли в роддоме Уфы в новогоднюю ночь. Началась проверка

Врачей уфимского родильного дома № 4 Ирина и Азат Камалетдиновы из Демского района республики обвинили в смерти своей новорожденной дочери. К ним присоединились родители еще одного ребенка, погибшего в том же роддоме в новогоднюю ночь.

Ирина Камалетдинова рассказал «360», что ей должны были делать кесарево сечение, но не стали.

«Меня долго мучали, были схватки и отошли воды. Я просила, я умоляла сделать мне кесарево, но они говорили что врачей нет, мы не можем, будешь рожать сама. Мне ставили КТГ, проверяли сердцебиение. У моей дочери было 180 ударов в минуту. При мне врачи обсуждали, что боятся, и, может быть, лучше прокесарить, но решили операцию не делать. При родах врача не было, были молодые медсестры. Они нажимали мне на живот и выталкивали младенца. Я думаю, что это их вина. Они могли навредить моей дочери», — сообщила женщина.

По ее словам, все время наблюдения беременности обследования показывали хорошие результаты. Плод развивался нормально. Кесарево сечение было запланировано на 5 января. Однако, по словам ее мужа Азата, схватки неожиданно начались 1 января.

«Приехала скорая. Очень быстро, минут через 5-10. Приехали в 03:20–03:30. Пришел врач, который не представился. Сказал, что операционная закрыта, врачей, которые могут делать кесарево сечение, нет. Сказал, что будем рожать сами при том, что первые роды закончились кесаревым», — сообщил мужчина.

Он рассказал, что Ирина позвонила врачу, которая должна была делать кесарево по договоренности. Но у нее был выходной. Тем не менее, медик нашла врачей, которые провели операцию.

Источник фото: телеканал «360»

«В 07:18 сделали кесарево. Ребенок родился и сразу закричал. По шкале Апгара состояние оценивалось в 7-8 баллов. Врачи сказали, что малышка полностью здорова. Поводов для беспокойства не было. Обещали, что вечером принесут. Что дальше происходило в детском отделении, для нас загадка. Вечером жену пригласили в реанимацию. Дочка была уже на аппарате ИВЛ. Жена поняла, что она в критическом состоянии. Через 18 часов после родов ребенка не стало», — добавил Азат.

Он сообщил, что врач, которая должна была принимать роды, принесла теще соболезнования. Сказала, что причиной гибели стала какая-то инфекция. Ничего внятного не сообщила.

Азат рассказал, что не смог сразу получить тело дочки и свидетельство о смерти.

«Никаких врачей не было, простояли в дверях экстренного приема полчаса. Так никого и не дождались. Позже, когда мы из дома позвонили, нам сказали, что, статисты, оформляющие документы, до 11 января отдыхают. Поэтому свидетельство о смерти раньше мы не получим. Обзвонили всех, кого смогли, и добились, что статист вышел на работу 6 января и выдал свидетельство. В графе „причина смерти“ стоит — „занесенная внутриутробно инфекция“», — сообщил мужчина.

Ирина рассказала ему, что в ту же ночь ребенка лишилась еще одна женщина. Азат смог с ней связаться.

«Не знаю сколько было смертей в эту ночь, могло быть и 6-8 детей. По секрету шепнули, матери и мне. Хочу добиться правды. Почему не было дежурных врачей? Что произошло в детском отделении? Как абсолютно здоровая жена могла родить инфицированного ребенка?» — задался вопросом Камалетдинов.

В региональном Следкоме «360» сообщили, что по факту смерти двух детей в роддоме организована доследственная проверка. Следователи опросят пациентов и медицинский персонал больницы, исследуют медицинскую документацию и назначат необходимые экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Родители погибших детей и их представители 11 января встретились с врачами и главным врачом перинатального центра, где были рассмотрены материалы по данному случаю.

В региональном Минздраве сообщили, что объективно оценить ситуацию можно будет после патологоанатомического вскрытия. Ведомство проведет внутреннюю проверку.