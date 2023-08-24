Общество 24 августа 2023, 14:17 Двое детей погибли от отравления наркотиками в Пермском крае в 2023 году

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В текущем году в Пермском крае от отравления наркотическими веществами погибли двое детей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отчет Управления Роспотребнадзора по региону по итогам первого полугодия.

Всего в 2023 году наркотиками отравились 142 местных жителя, 114 из них погибли. Самое большое количество случаев с летальным исходом в Перми, также высокий уровень отравлений зафиксировали в Кишерти и Лысьве.

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Отмечается, что мужчины от 20 до 39 лет составляют более половины всех пострадавших.