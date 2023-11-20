20 ноября 2023, 15:12
Двое болельщиков взяли кошек из приюта после матча БК «Пари Нижний Новгород»
Акция в поддержку благотворительного фонда «Сострадание НН» прошла перед баскетбольной игрой между «Пари НН» и МБА в Нижнем Новгороде. Благодаря этому две кошки обрели хозяев, сообщила «Нижегородская правда».
Баскетболисты вышли на поле с котами из приюта. В рамках акции для зрителей также организовали квиз, конкурсы, фотозону и аукцион в поддержку приюта.
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Отмечается, что новый дом и хозяев среди болельщиков обрели кошки Мурмурация и Харуна.
Баскетбол
Коты
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