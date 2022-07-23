Стартовал новый сезон волонтерского фермерского движения «Земляне»

Министерство сельского хозяйства РФ объявило о продолжении волонтерских стажировок на фермерских хозяйствах. Принять участие в проекте «Земляне» может каждый желающий.

Движение дает людям возможность приобрести практические навыки в сельском хозяйстве, изменить отношение общества к жизни на земле, попробовать свои силы в животноводстве, растениеводстве и земледелии.

Руководитель оргкомитета проекта «Земляне» Анастасия Некрасова рассказала «360», что все больше участников заинтересованы попробовать свои силы в движении.

«На ферму приезжают люди со всей страны от 18 до 60. Рабочий день четыре часа. Вы их обеспечиваете едой и жильем. Сейчас в проекте несколько сотен волонтеров и больше тридцати ферм, крестьянско-фермерских хозяйств. И каждый видит свои плюсы участия в проекте. Например, в хаски-деревне под Рузой волонтеры нужны как воздух», — рассказала она.

Основатель хаски-деревни «Рузская Аляска» Наталья Басина сообщила, что для ее хозяйства помощь волонтеров является очень важной, так как работы много.

«Это 160 собак — большой уход, поэтому да, ребята помогают, но это еще и социальная направленность, как я сказала, это важно. Мы за то, чтобы ребята приезжали и чувствовали себя нужными и понимали, что это не зазорно, это хороший добрый труд», — заявила Басина.

Всех волонтеров разделили на три типа. Студенты сельскохозяйственных вузов — ветеринары, зоотехники, будущие агрономы — ездят на фермы за практикой.

Второй тип — люди, желающие открыть что-то свое. И они приезжают, чтобы посмотреть систему изнутри и получить знания. Третьи — горожане, кто таким образом проводит отпуск.