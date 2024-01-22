Эксклюзив 22 января 2024, 20:45 Движение «Зов народа» попросило главу Кубани помочь поселку Южный, где дети ходят в школу по колено в воде Главу Кубани попросили помочь поселку, где дети ходят в школу по колено в воде

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Представители движения «Зов народа» обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой посодействовать в разрешении ситуации в поселке Южный. К общественникам присоединился депутат ГД Дмитрий Гусев, сообщил «360» представитель организации.

По данным «Зова народа», ребята ежедневно идут на уроки через затопленное замерзшее поле. Непростой путь продолжается и возле самой школы, где полностью затопило тротуар и пешеходную зону.

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«В связи с вышесказанным просим вас оказать содействие в разрешении данной ситуации, чтобы дети могли без препятствий добираться в школу», — написали общественники в документе к Кондратьеву.

Представители «Зова народа» добавили, что депутат Гусев присоединился к решению проблемы. Они опубликовали его видеообращение по поводу случившегося.

«Вопиющий, конечно, случай в поселке Южном, где дети по воде каждый день по полю ходят в школу. Власти быстро отреагировали, и глава района выехал на место, и ищут пути решения», — сказал парламентарий.

Он добавил, что районным властям вопрос не решить. Здесь необходимо участие краевой власти и лично губернатора, подчеркнул депутат.