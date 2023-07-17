Общество 17 июля 2023, 07:11 Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят до 9 утра Аксенов: движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят до 9 утра РИА «Новости»

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Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановят до 9 утра. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Переговорил с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, движение железнодорожного транспорта возобновят до 09:00», — сказал он.

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Аксенов отметил, что подробная информация по работе паромного сообщения появится также до 09:00.

Глава региона призвал туристов пользоваться сухопутным коридором на Крым через новые территории России.

«Всех гостей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором через новые территории. Информацию по возобновлению автомобильного сообщения уточнит министерство транспорта», — добавил он.

Утром в понедельник на Крымском мосту произошло ЧП. По предварительной информации, жертвами стали два человека.