Движение за права курильщиков разрешило дымить на балконе. Но МЧС осталось непреклонно

В России изменились Правила противопожарного режима. Теперь на балконах и лоджиях запрещен открытый огонь. Сопредседатель российского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева успокоила: запрет не касается курения. Но МЧС говорит иное.

«Запрещают не курение, а использование открытого огня. Собственно говоря, сигарета не относится к открытому огню. Она тлеет, а не горит. Так что в принципе, если зажигать сигарету в квартире, а курить ее на балконе, то все будет в порядке. А вообще это все ерунда, вон сколько у нас балконов — и сколько при этом МЧСников. Похоже, просто подписали бумагу, согласно которой случись что — и нас будут обвинять что мы развели открытый огонь», — разъяснила «360» Беклемищева.

При этом МЧС накануне отдельно уточнило, что курение на балконе также подпадает под новые поправки. «Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить», — заявило ведомство в разговоре с «360».

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По мнению Беклемищевой, новый документ носит исключительно бюрократический характер. Дополнения к правилам просто скроют недоработки чиновников.

«Вся борьба с курением у нас построена на том, чтобы дать возможность не очень хорошим людям потоптаться по другим людям», — отметила правозащитник.