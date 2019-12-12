Движение за права курильщиков поддержало возврат курилок в аэропорты

Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов Подробнее

«Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих. Поскольку часто бывают достаточно длительные полеты, а человек на борту самолета курить не может, то хотя бы перед дорогой он должен покурить… Поэтому это шаг в правильном направлении. Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — рассказала Беклемищева.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который вернет в здания аэропортов курилки. Они появятся в зонах пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также зонах для следующих транзитом пассажиров.