Движение в Москве ограничили из-за прощания с Лужковым

В четверг, 12 декабря, в Москве пройдет прощание с экс-мэром столицы Юрием Лужковым. Из-за этого в центре города ограничили движение транспорта.

Как сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), с 12 декабря с 00:01 ограничено движение по Соймоновскому проезду, на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Нельзя будет поворачивать с улицы Знаменка на улицу Волхонка. Кроме того, в Лужнецком проезде около дома № 2 (строение 1) парковка запрещена. Эти меры будут действовать до конца дня.

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Также ограничения коснулись и работы общественного транспорта. С 06:00 автобус № 3, следующий по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская», не будет останавливаться на остановке «Метро «Кропоткинская» — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина». Также на остановке «Метро «Кропоткинская» не будет останавливаться автобус № 255.

Вход на станцию «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя закрыли до 15:30. Кроме того, автобусы № м3, 64, 216, 255, С12, следующие в сторону стадиона «Лужники», с 12:00 12 декабря будут пропускать остановку «Новодевичье кладбище».

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Траурные мероприятия пройдут в храме Христа Спасителя. Похоронят бывшего градоначальника на Новодевичьем кладбище.