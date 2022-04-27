Движение в Москве частично перекроют из-за тренировок парада Победы

В Москве из-за подготовки к празднованию Дня Победы 28 апреля и 4 мая перекроют движение на нескольких участках дорог. В столице пройдут репетиции парада.

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале напомнил, что 28 апреля и 4 мая в городе будут готовиться к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: московский Дептранс

Движение на участке Тверской улицы перекроют от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Нельзя будет проехать и по Оружейному переулку — от дома 3 строения 1 до Тверской улицы. С 17:30 до окончания репетиции ограничения введут и на других московских улицах.

На перекрытых участках с 00:01 27 апреля до 03:00 29 апреля, а также с 00:01 3 мая до 13:00 9 мая запретят парковаться.

В связи с тренировками 28 апреля и 4 мая движение на ряде дорог столицы перекроют с 16:30 до 19:00, 7 и 9 мая транспорту запретят проезд с 05:00 до 08:00.

В ночь на 26 апреля в Москве провели пешую тренировку парада Победы с экипажами военной техники.