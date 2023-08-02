Важное 02 августа 2023, 18:54 Движение в Керченском проливе ограничили для судов Минобороны: в Керченском проливе ввели ограничения для судов и летательных аппаратов РИА «Новости»

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Для судов и летательных аппаратов ограничили движение в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов <...> и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — указали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что исключением стали суда, которые передвигаются транзитом или в порты Керченского пролива в светлое время суток по фарватерам и разрешенным путям. Для судов, следующих из Черного моря, создали специальный район досмотра.

До этого в акватории ограничили движение маломерных судов и плавательных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.