02 августа 2023, 18:54
Движение в Керченском проливе ограничили для судов
Минобороны: в Керченском проливе ввели ограничения для судов и летательных аппаратов
Для судов и летательных аппаратов ограничили движение в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов <...> и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — указали в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что исключением стали суда, которые передвигаются транзитом или в порты Керченского пролива в светлое время суток по фарватерам и разрешенным путям. Для судов, следующих из Черного моря, создали специальный район досмотра.
До этого в акватории ограничили движение маломерных судов и плавательных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
Минобороны РФ
Крым
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