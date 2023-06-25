Общество 25 июня 2023, 16:23 Движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области восстановили Правительство Тульской области: движение по трассам М-2 и М-4 восстановили в регионе РИА «Новости»

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Движение личного и общественного автотранспорта по трассам М-2 и М-4 восстановили в Тульской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

«Движение личного и общественного транспорта по федеральным трассам М-4 „Дон“, М-2 „Крым“ и „Калуга-Тула-Михайлов-Рязань“ восстановили по территории области, а также на границах с соседними регионами на обоих направлениях», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Тульской области отменили запрет на проведение массовых мероприятий.

«В Тульской области 23 и 24 июня не допустили нарушения систем жизнеобеспечения региона, в штатном порядке работают все службы», — добавили в правительстве.

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщила о отмене всех ограничений на трассах, введенных в связи с напряженной ситуацией вокруг частной военной компании «Вагнер» 24 июня, сейчас ситуация разрешилась.