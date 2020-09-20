Движение транспорта перекрыли в центре Москвы из-за марафона

Московский марафон пройдет в столице сегодня, 20 сентября. В связи с мероприятием в центре города перекрыли движение транспорта. Жителей и гостей Москвы просят заранее планировать свой маршрут.

«В это воскресенье в столице пройдет марафон, в связи с этим в центре будет много перекрытий. Планируйте свой маршрут заранее и пользуйтесь городским транспортом», — сообщила в Twitter пресс-служба Московского транспорта.

Источник фото: twitter.com/DtRoad

Ограничения движения начали действовать в 7:00 и продлятся до 17:00. Все это время нельзя будет проехать по Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного Ряда и от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара. Еще в центре будут закрыты для проезда Лужнецкая набережная, Хамовнический Вал и ряд других улиц.

Как рассказал руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, в марафоне примут участие около 25 тысяч человек.

«Это действительно апогей бегового сезона. В этом году сезон у нас получился несколько скомканным, но нам все равно удалось ранее провести ночной забег и полумарафон, а сегодня — большой Московский марафон, который по праву считается главным забегом России», — привел его слова ТАСС.

Кондаранцев отметил, что марафон организовали с соблюдением всех мер безопасности. В связи с этим зрителям нельзя будет поддержать участников за старте и финише. Всего в рамках марафона участникам предстоит преодолеть забеги на 42,2 и 10 километров.