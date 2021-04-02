Движение транспорта ограничат в Перми до конца лета

Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Перми на все лето. Это связано со стройкой гостиницы и многофункционального центра. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт администрации города.

С 10 апреля до 18 июня и с 17 июля до 30 августа будет частично ограничен проезд по улице Попова от Монастырской до Петропавловской. С 19 июня до 16 июля также ограничат движение от улицы Окулова до Монастырской.

«Эти меры связаны с выполнением работ по реконструкции улицы Попова в рамках строительства многофункционального центра с гостиницей в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская», — говорится на сайте мэрии.