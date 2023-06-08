Общество 08 июня 2023, 13:11 Движение транспорта на нескольких улицах Москвы временно перекроют Заммэра Москвы Бирюков: движение в Лефортовском тоннеле перекроют из-за замены асфальта Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение транспорта на нескольких столичных улицах перекроют с 9 июня по 13 июня из-за замены асфальта в Лефортовском тоннеле, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Покрытие обновят, чтобы избавить тоннель от колейности, образовавшейся из-за интенсивного движения, резких перепадов температуры и истечения гарантийного срока службы.

Участок внешней стороны Третьего транспортного кольца от улицы Золоторожский Вал до Спартаковской площади и отрезок внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы до шоссе Энтузиастов временно перекроют с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня. Также закроют съезд с Лефортовской и Красноказарменной набережных и улицы Золоторожский Вал на внутреннюю сторону кольца и съезд с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону.

Во время ремонта задействуют 400 сотрудников и более 200 единиц спецтехники. Всего обновят около 74,5 тысячи квадратных метров покрытия и нанесут специальную разметку.