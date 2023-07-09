Общество 09 июля 2023, 05:27 Движение трамваев остановилось на нескольких маршрутах из-за дождя в Краснодаре МУП «КТТУ»: в Краснодаре из-за дождя остановили движение трамваев на нескольких маршрутах Pxhere

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В Краснодаре приостановили движение четырех трамвайных маршрутов. Решение об этом было принято из-за скопления воды на проезжей части в связи с дождем. Информация об этом появилась в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» (МУП «КТТУ»). Сейчас движение полностью восстановлено.

«Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов № 1, 3, 20, 21. Планируйте альтернативные варианты движения», — сообщили представители предприятия.

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Кроме того, из-за последствий дождя в Краснодаре остановлено движение троллейбусов на некоторых участках.

Сейчас движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам полностью восстановили.

В ночь на субботу, 8 июля, жителей Коломны призвали не покидать дома из-за непогоды. На городской округ обрушились сильные дожди и грозы. Глава муниципалитета Александр Гречищев предупреждал жителей о затоплениях, поваленных ветром деревьях и поврежденных линиях электропередач.

На усиленный режим работы были переведены все экстренные службы округа, включая подмосковный МЧС.