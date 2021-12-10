Движение судов возобновили после происшествия в Керченском проливе

Минтранс Республики Крым отчитался о том, что суда снова ходят в Керчь-Еникальском канале в обычном режиме. Пресс-служба ведомства сообщила об этом РИА «Новости».

«Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме», — передали сотрудники министерства.

ФСБ России 9 декабря сообщила о том, что корабль ВМС Украины «Донбасс» начал движение в сторону Керченского пролива, не прислушиваясь к требованиям изменить курс. Позже он развернулся и начал двигаться в обратную сторону.

Такие действия команды «Донбасса» служба сочла провокационными и создающими угрозу безопасности судоходства. При этом время данного маневра корабля по времени совпало с онлайн-переговорами президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Как только переговоры прошли, корабль развернулся.

Украинские корабли имеют право проплывать через Керченский пролив, но для этого их экипаж должен заблаговременно оставлять заявки в порту Керчь. Команда «Донбасса» это требование не выполнила, позже ответив, что не собиралась проходить через пролив.