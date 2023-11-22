Общество 22 ноября 2023, 19:00 Движение судов на воздушной подушке могут ограничить на переправе в ЯНАО из-за непогоды

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Ограничение движения судов на воздушной подушке «Нептун-23» могут ввести из-за ухудшения погоды на переправе Салехард — Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта региона.

В округе ожидается усиление ветра, в ведомстве местным жителям порекомендовали заблаговременно планировать свой маршрут.

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Отмечается, что ограничить движения судов могут в период с 22 по 25 ноября.