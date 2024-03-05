Общество 05 марта 2024, 10:07 Движение поездов восстановили после обстрела ж/д станции в Курской области РЖД: пассажиры и сотрудники станции Глушково не пострадали после обстрела ВСУ Freepik

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Пассажиры и сотрудники станции Глушково в Курской области не пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Инфраструктура объекта также не пострадала, сообщили РИА «Новости» в РЖД.

«Сейчас движение поездов на станции Глушково в Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена», — уточнили в пресс-службе компании.

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Утром 5 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожную станцию Глушково. Всего зафиксировали девять прилетов со стороны ВСУ. Погибших и раненых нет. Однако после обстрела на станции вспыхнул пожар. Возгорание быстро потушили.

Пострадала линия электропередач. Без света осталась сама станция и село Кульбаки. Накануне украинские боевики также обстреляли регион. Атаке подверглось село Гуево Суджанского района. Повреждения получили здания объектов торговли и частный дом.