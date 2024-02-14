Общество 14 февраля 2024, 10:12 Движение поездов восстановили по обоим путям на Черноморском побережье СКЖД: на Черноморском побережье восстановили движение поездов по обоим путям

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Движение поездов на Черноморском побережье восстановили на участке Дагомыс — Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В пресс-службе СКЖД напомнили, что сообщение оказалось нарушено вечером 4 февраля из-за сильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо.

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Железнодорожники смогли открыть движение по одному пути 6 февраля, а позже полностью восстановили и второй путь.

По данным компании, с начала работ на этом участке специалисты убрали более 31 тысячи кубометров грунта. К ликвидации последствий стихии привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другую спецтехнику.

В СКЖД также обратили внимание, что на этом участке в ближайшие дни будут продолжаться работы. В частности, требуется продолжить восстановление контактной сети, террасирование горного склона и нарезку горных канав.

«В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию», — предупредили в пресс-службе.

При этом поезда дальнего следования ходят по действующему графику.