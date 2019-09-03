Движение поездов в московском метро приостановили из-за сушилки для белья

Московское метро будет работать круглосуточно 7 и 8 сентября Подробнее

Утром во вторник, 3 сентября, временно прекратилось движение составов на участке «оранжевой» ветки. Движение между «Октябрьской» и «Китай-городом» отсутствовало, а в обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом.

По данным пресс-службы метрополитена, сбой произошел из-за падения на рельсы предмета, похожего на металлическую сушилку для белья. Его уронил один из пассажиров между платформой и поездом на станции «Китай-город».

В результате произошедшего пострадавших нет. Сейчас метро работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 сентября столичная подземка и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно. Это связано с празднованием Дня города.