Общество 24 июля 2023, 10:27 Движение поездов в Джанкойском районе возобновили Глава Крыма Аксенов: возобновилось движение поездов в Джанкойском районе Freepik

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Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновилось. Об этом информировал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее движение поездов приостановили в целях обеспечения безопасности.

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Проезд по железной дороге в Джанкойском районе и трассе Джанкой — Симферополь ранним утром временно перекрыли после атаки дронов со стороны Украины. На станции Джанкой остановили два пассажирских поезда: один из них следовал из Москвы в Севастополь, второй — из Адлера в Симферополь.

Ночью ВСУ выпустили по Крыму 17 беспилотников. Никто не пострадал, зафиксировали попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе и повреждение частного дома в Кировском районе. Средства радиоэлектронной борьбы подавили 14 дронов, 11 упали в море, еще три сбили силы ПВО.

Проезд по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь уже возобновили — такое решение приняли по итогам обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб.