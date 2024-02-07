07 февраля 2024, 07:23
Движение поездов по перегону Дагомыс — Лоо восстановили после схода селя
Движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье, задержанное из-за схода селя, восстановили. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс — Лоо, где была повреждена железнодорожная инфраструктура, в 04:56. Об этом информировала пресс-служба РЖД.
Пока не удастся восстановить движение по второму пути, поезда будут ходить через участок в реверсивном режиме.В ликвидации последствий стихии участвуют более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД работает оперштаб под руководством главного исполнительного директора Олега Белозерова.«Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график», — подытожили в компании.
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Накануне, 6 февраля, стало известно, что в РЖД расчистили путь со стороны моря в Сочи от последствий селя.
Сход селя на жилой дом случился в ночь на 5 февраля. Потоки грязи, камни и ветки обрушились на участок железной дороги. Шесть поездов задержались, 10 электричек вовсе отменили.
РЖД
Поезда
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