Общество 07 февраля 2024, 07:23 Движение поездов по перегону Дагомыс — Лоо восстановили после схода селя РИА «Новости»

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Движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье, задержанное из-за схода селя, восстановили. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс — Лоо, где была повреждена железнодорожная инфраструктура, в 04:56. Об этом информировала пресс-служба РЖД.

Пока не удастся восстановить движение по второму пути, поезда будут ходить через участок в реверсивном режиме.

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Накануне, 6 февраля, стало известно, что в РЖД расчистили путь со стороны моря в Сочи от последствий селя.

Сход селя на жилой дом случился в ночь на 5 февраля. Потоки грязи, камни и ветки обрушились на участок железной дороги. Шесть поездов задержались, 10 электричек вовсе отменили.