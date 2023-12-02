Общество 02 декабря 2023, 21:07 Движение поездов на перегоне в Бурятии после пожара в тоннеле восстановили РЖД: движение поездов по Северомуйскому тоннелю в Бурятии восстановили

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Движение поездов по Северомуйскому тоннелю, где 29 ноября загорелся грузовой поезд, восстановили. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба РЖД.

«Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 по московскому времени через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — сообщили в РЖД.

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Ликвидацией последствий возгорания занимались более 120 человек и спецтехника. В РЖД пояснили, что во время ремонта тоннеля движение поездов не прерывалось, составы пустили по обходному участку с небольшим увеличением времени в пути. На данный момент все пассажирские поезда идут по графику.

Пожар в тоннеле начался 29 ноября в 17:20 по московскому времени. Загорелась одна из цистерн с дизельным топливом в составе грузового поезда. Состав остановили, часть вагонов вывезли из тоннеля, на место прибыли пожарные и восстановительные поезда.