Общество 04 мая 2023, 18:56 Движение поездов на перегоне в Брянской области восстановили после подрыва РЖД восстановила движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области

Читать 360tv в

Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью восстановили после недавнего подрыва. Первый поезд проследовал по нему в 16:42 по московскому времени, сообщила пресс-служба РЖД.

Сообщение между Брянском и Орлом возобновили в штатном режиме. В 16:21 из Орла отправилась электричка, которая прибудет в Брянск в 19:30. После этого пригородные поезда будут двигаться по установленному расписанию.

Реклама

Железнодорожникам пришлось трудиться круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить движение: убрать сошедшие с рельсов вагоны, выровнять насыпь, уложить около 300 метров пути. В работах участвовали более 300 человек и 20 единиц тяжелой техники. В ближайщее время также планируется уборка прилегающей территории.

Пути на перегоне Снежетьская — Белые Берега подорвали вечером 2 мая. Локомотив с 27 вагонами сошел с рельсов. Пострадал помощник машиниста, ему потребовалась госпитализация.