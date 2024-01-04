Эксклюзив 04 января 2024, 14:03 «Движение почти парализовало». Огромную пробку у ТЦ «Европейский» в Москве сняли на видео Огромная пробка скопилась у ТЦ «Европейский» в Москве днем 4 января

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Большая пробка образовалась у торгового центра «Европейский» в Москве днем 4 января. Движение оказалось фактически парализовано. Видео затора оказалось в распоряжении «360».

По словам источника «360», причиной скопления огромной очереди из автомобилей стало два фактора — большое количество желающих подъехать в ТЦ и их досмотр при въезде.

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«Движение оказалось почти парализовано, даже несмотря на вмешательство сотрудников ГИБДД», — подчеркнул собеседник «360».