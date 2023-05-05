Общество 05 мая 2023, 16:26 Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли с опережением графика Вице-премьер Хуснуллин объявил о запуске движения по второму ж/д пути Крымского моста Ввице-премьер РФ Марат Хуснуллин / Telegram

Читать 360tv в

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили раньше срока. Об этом написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Зампредседателя правительства уточнил, что движение открыли 5 мая. Строители совершили подвиг, когда восстанавливали Крымский мост, отметил Хуснуллин. Самоотверженная работа трудившихся на объекте помогла в феврале полностью открыть автомобильную часть на 1,5 месяца раньше срока, напомнил вице-премьер.

Реклама

«Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», — обратил внимание зампредседателя правительства.

По словам вице-премьера, специалисты трудились на важном объекте круглосуточно в две смены. Работники заменили два пролетных строения, для этого использовали 524 тонны металлоконструкций. Кроме того, строители произвели сложнейшую операцию по надвижке пролетов, подчеркнул Хуснуллин.

Зампредседателя правительства поблагодарил всех участвовавших в восстановлении Крымского моста за героический труд и высокий профессионализм. Вице-премьеру показалось символичным, что движение вновь открыли в преддверии одного из самых важных российских праздников — 9 Мая. Завершение работ стало победой всей команды, подытожил Хуснуллин.

В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, а два пролета автомобильной части обрушились. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Ранее глава государства наградил 15 работников, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Специалистам присвоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.