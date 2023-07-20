20 июля 2023, 17:41
Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма возобновили
Глава Крыма Аксенов объявил о возобновлении движения по «Тавриде» в Кировском районе
Движение по трассе «Таврида» возобновили в Кировском районе Крыма вечером 20 июля. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Движение по автомобильной дороге перекрывали с 19 июля в связи с возгоранием на военном полигоне. После этого власти приняли решение перекрыть участок трассы с 118-й по 130-й километр и эвакуировать порядка двух тысяч жителей из четырех близлежащих сел.
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Жителей сел Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и Кринички отвезли в пункты временного размещения на базе школ поселков городского типа Кировское и Первомайское.
Днем в четверг, 20 июля, экстренные службы региона сообщили о частоте снижения детонаций на горящем полигоне. После проверки объекта сотрудниками Минобороны для эвакуированных людей выпустят рекомендации.
Ранее представитель командования ВСУ фактически подтвердил причастность Украины к ЧП на полигоне.
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