Общество 25 июня 2023, 10:22 Движение по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановили Глава администрации Таганрога: движение по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено РИА «Новости»

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Движение по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону, которое временно ограничивали 24 июня, восстановлено. Об этом заявил в Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Необходимые ограничительные меры по въезду/ выезду из города сняты. Движение транспорта по трассе Таганрог- Ростов-на-Дону восстановлено», — написал он, подчеркнув, что ситуация в регионе стабилизировалась.

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Фатеев поблагодарил всех, кто смог обеспечить слаженную работу систем жизнеобеспечения и правопорядка в городе в непростых условиях.

«Отдельные слова благодарности жителям и гостям города за терпение и понимание», — добавил чиновник.

По его словам, все городские службы продолжают функционировать в обычном режиме.

В минувшую субботу, 24 июня, въезд в Ростовскую область ограничили со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Это привело к образованию заторов.